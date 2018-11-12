Лента RSS
Подписаться на ленту
01 ноября 2018, четверг, 10:07
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
01. 11. 2018

Совет Республики ратифицировал соглашение с Грузией о безвизовых поездках

Совет Республики Национального собрания Беларуси одобрил 31 октября ратификацию соглашения между правительствами Беларуси и Грузии о взаимных безвизовых поездках граждан.

Данное межправительственное соглашение было подписано в Тбилиси немногим более полугода назад - 22 марта, передает БелТА.

Документ предполагает безвизовый въезд и пребывание граждан двух стран на территории государств-сторон сроком не более 90 дней в календарном году с даты первого въезда.

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Обидно, когда кот целыми днями жрет, спит, ничего не делает, а жена его любит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.