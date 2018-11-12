Совет Республики ратифицировал соглашение с Грузией о безвизовых поездках

Совет Республики Национального собрания Беларуси одобрил 31 октября ратификацию соглашения между правительствами Беларуси и Грузии о взаимных безвизовых поездках граждан.

Данное межправительственное соглашение было подписано в Тбилиси немногим более полугода назад - 22 марта, передает БелТА.

Документ предполагает безвизовый въезд и пребывание граждан двух стран на территории государств-сторон сроком не более 90 дней в календарном году с даты первого въезда.