Минсельхозпрод поднял экспортные цены на молоко, масло и сыр

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси c 1 ноября увеличило минимальные рекомендуемые экспортные цены на некоторые виды молочной продукции. Согласно данным ведомства, цены на сухое частично обезжиренное и цельное молоко и сухие молочные продукты жирностью выше 1,5%, масло 72,5% и 82,5%, сыры и сырные продукты жирностью выше 45% увеличены на 5 российских рублей.

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Так, белорусские экспортеры могут продавать сухое цельное молоко на дешевле 195 российских рублей за килограмм на условиях FCA, масло жирностью 72,5% — по 280 российских рублей, жирностью 82,5% — по 320 рублей, сыры жирностью до 45% — по 275 российских рублей, а свыше 45% — по 280 российских рублей за килограмм.

Это уже третье повышение за месяц. До октября цены держались более семи месяцев.