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01. 11. 2018

Белорусская федерация биатлона хотела ограничить работу СМИ, но передумала

Фото: Биатлон online Источник фото: "ВКонтакте"

Белорусская федерация биатлона 30 октября опубликовала новые правила работы со СМИ, которые существенно ограничили свободу журналистов. Но после критики со стороны СМИ сообщение о введении нового порядка с сайта исчезло.

Согласно документу, любые интервью, фото- и видеосъемка (кроме спортивных мероприятий) с участием биатлонистов и тренеров, представителей федерации и посещение сборов следовало предварительно согласовывать с федерацией. При этом в заявке необходимо было бы указать полное название СМИ, адрес, номера телефонов, тираж, периодичность выхода; фамилию, имя, должность и контактные данные журналиста; тип запрашиваемого мероприятия, сроки и место его проведения; тему разговора, перечень вопросов и ориентировочную продолжительность; планируемую дату публикации или выхода в эфир, передает БелаПАН.

БФБ обязывалась ответить на заявку за пять рабочих дней после ее получения. Перед публикацией журналисты должны были бы представить готовый материал на письменное утверждение федерации и интервьюируемому. Также представитель БФБ мог присутствовать на интервью, фото- и видеосъемках с правом отклонить любой вопрос или запретить отдельные виды фото- и видеосъемки.

При несоблюдении правил БФБ грозилась взыскивать причиненный ущерб, журналистам и СМИ ограничивать аккредитацию на мероприятия БФБ и мероприятия с участием, национальной и сборных команд и прочее.

Однако после критики новые правила исчезли с сайта федерации. По неофициальной информации, по ошибке был опубликован рабочий вариант.

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