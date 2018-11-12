Белорусская федерация биатлона хотела ограничить работу СМИ, но передумала

Белорусская федерация биатлона 30 октября опубликовала новые правила работы со СМИ, которые существенно ограничили свободу журналистов. Но после критики со стороны СМИ сообщение о введении нового порядка с сайта исчезло.

Согласно документу, любые интервью, фото- и видеосъемка (кроме спортивных мероприятий) с участием биатлонистов и тренеров, представителей федерации и посещение сборов следовало предварительно согласовывать с федерацией. При этом в заявке необходимо было бы указать полное название СМИ, адрес, номера телефонов, тираж, периодичность выхода; фамилию, имя, должность и контактные данные журналиста; тип запрашиваемого мероприятия, сроки и место его проведения; тему разговора, перечень вопросов и ориентировочную продолжительность; планируемую дату публикации или выхода в эфир, передает БелаПАН.

БФБ обязывалась ответить на заявку за пять рабочих дней после ее получения. Перед публикацией журналисты должны были бы представить готовый материал на письменное утверждение федерации и интервьюируемому. Также представитель БФБ мог присутствовать на интервью, фото- и видеосъемках с правом отклонить любой вопрос или запретить отдельные виды фото- и видеосъемки.

При несоблюдении правил БФБ грозилась взыскивать причиненный ущерб, журналистам и СМИ ограничивать аккредитацию на мероприятия БФБ и мероприятия с участием, национальной и сборных команд и прочее.

Однако после критики новые правила исчезли с сайта федерации. По неофициальной информации, по ошибке был опубликован рабочий вариант.