Белорусская федерация биатлона хотела ограничить работу СМИ, но передумала

Белорусская федерация биатлона 30 октября опубликовала новые правила работы со СМИ, которые существенно ограничили свободу журналистов. Но после критики со стороны СМИ сообщение о введении нового порядка с сайта исчезло.
Согласно документу, любые интервью, фото- и видеосъемка (кроме спортивных мероприятий) с участием биатлонистов и тренеров, представителей федерации и посещение сборов следовало предварительно согласовывать с федерацией. При этом в заявке необходимо было бы указать полное название СМИ, адрес, номера телефонов, тираж, периодичность выхода; фамилию, имя, должность и контактные данные журналиста; тип запрашиваемого мероприятия, сроки и место его проведения; тему разговора, перечень вопросов и ориентировочную продолжительность; планируемую дату публикации или выхода в эфир, передает БелаПАН.
БФБ обязывалась ответить на заявку за пять рабочих дней после ее получения. Перед публикацией журналисты должны были бы представить готовый материал на письменное утверждение федерации и интервьюируемому. Также представитель БФБ мог присутствовать на интервью, фото- и видеосъемках с правом отклонить любой вопрос или запретить отдельные виды фото- и видеосъемки.
При несоблюдении правил БФБ грозилась взыскивать причиненный ущерб, журналистам и СМИ ограничивать аккредитацию на мероприятия БФБ и мероприятия с участием, национальной и сборных команд и прочее.
Однако после критики новые правила исчезли с сайта федерации. По неофициальной информации, по ошибке был опубликован рабочий вариант.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.