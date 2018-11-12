СК и КГБ не подтверждают задержания Израилевича

В Следственном комитете Беларуси на данный момент не подтверждают информацию о задержании при попытке дачи взятки бизнесмена Аркадия Израилевича.

смотрите также СМИ: в Минске за взятку задержан бизнесмен Израилевич Комитет госбезопасности бизнесмена не задерживал, заявил официальный представитель КГБ Андрей Ярош, передает БелаПАН. Как сообщал Телеграф, по данным СМИ, Аркадия Израилевича задержали 30 октября при попытке дачи взятки для урегулирования строительных вопросов. Адвокат бизнесмена заявила, что пока не готова об этом говорить. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby