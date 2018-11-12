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01. 11. 2018

Лукашенко будут рады принять на конференции в Мюнхене

Источник фото: belapan.com

Президента Беларуси Александра Лукашенко могут пригласить принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер 1 ноября на пресс-конференции в Минске.

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“Я буду очень счастлив принять президента Лукашенко, когда он захочет приехать на конференцию, будет это 2019-й или 2020 год”, - сказал он, передает БелаПАН.

По его словам, 31 октября в ходе обсуждения участниками основной группы МКД переговорного процесса между Сербией и Косово, а также урегулирования ситуации на востоке Украины, его «очень впечатлили приверженность и стремление к разрешению конфликта, которые высказал президент Лукашенко».

В частности, Вольфганга Ишингера удивило стремление Александра Лукашенко к скорейшему разрешению ситуации в Украине и его готовность предоставить свои силы для миссии по обеспечению мира и безопасности на украинском востоке.

 

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