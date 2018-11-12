В Гомеле за взятки судят замгендиректора Рогачевского МКК

В суде Центрального района Гомеля 31 октября началось рассмотрение уголовного дела замгендиректора Рогачевского молочно-консервного комбината Ивана Астаповича и ведущего специалиста ООО «Химлюкс» Виталия Моргунова, которого обвиняют в даче взяток.
«Химлюкс» продавал Рогачевскому МКК моющие средства, но предприятие задолжало с оплатой и несвоевременно платило за поставленные моющие средства. В конце 2016 года замдиректора пообещал договориться с бухгалтерий об оплате по договорам и погашении кредиторской задолженности, потребовав взамен 5% от суммы. Общая сумма взяток превысила 11 тыс. рублей, передает БелаПАН.
В деле есть второй эпизод взятки Ивана Астаповича от иного лица в размере 1 500 долларов.
Замгендиректора не отрицал, что брал деньги от Виталия Моргунова, но заявил, что суммы взяток были гораздо меньше. Это же заявил и представитель «Химлюкс». По второму эпизоду Иван Астапович полностью отрицает свою вину.
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