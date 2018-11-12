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01. 11. 2018

Глава МИД Украины призвал украинцев «думать головой» перед поездкой в Беларусь

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в своем аккаунте в Facebook, что никогда не призывал украинских граждан не посещать Беларусь. По его словам, украинцы и так приезжают в свою северную соседку каждый день.

Однако, по его словам, гражданам Украины надо «думать головой и учитывать вполне реальную опасность».

Особенно тщательно взвешивать все риски Павел Климкин призвал ветеранов Антитеррористической операции на востоке Украины, журналистов и общественных активистов.

При этом сами контакты с белорусским обществом глава украинского МИД назвал крайне важными для украинцев.

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