На первом энергоблоке Белорусской АЭС завершен этап пролива систем на открытый реактор

В реакторном отделении первого энергоблока Белорусской АЭС специалисты завершили один из важнейших этапов - пролив активных и пассивных систем безопасности на открытый реактор (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения – АСЭ, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»). Этап пролива проводился с целью проверки проходимости трубопроводов, соединяющих оборудование первого контура, и их послемонтажной очистки от возможных механических примесей. В ходе технологического процесса химически обессоленной водой были пролиты системы аварийного охлаждения активной зоны и компенсатора давления, проведена очистка трубопроводов системы продувки-подпитки, и выполнена промывка оборудования и трубопроводов системы аварийного и планового расхолаживания, системы пассивного отвода тепла от активной зоны. В общей сложности в процессе было задействовано 26 технологических систем, связанных с первым контуром.

«Проведенные технологические операции на этапе пролива подтвердили высокое качество монтажа трубопроводов, - отметил вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин. – В настоящее время специалисты приступили к сборке реактора. Эти работы ведутся в рамках подготовки к следующему важному этапу - гидроиспытаниям и циркуляционной промывке (ГИиЦП) трубопроводов реакторного отделения на повышенных параметрах».

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в Островце (Республика Беларусь). Для первой в Беларуси АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

Cправка:

АСЭ (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») создан путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК «АСЭ», АО «Атомстройэкспорт», АО «Атомэнергопроект» и АО «АТОМПРОЕКТ».

АСЭ является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая 31% глобального рынка сооружения АЭС. Представительства, филиалы и операционные офисы действуют на территории 15 стран. Почти 80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом.

Реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, объектов по обращению с РАО и ОЯТ, объектов теплоэнергетики, а также оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и PMC услуг для любых сложных инженерных объектов.

АСЭ является разработчиком и активно внедряет инновационную систему управления проектами по сооружению сложных инженерных объектов – Multi-D, позволяющую более эффективно управлять такими параметрами, как бюджет, сроки, качество.

Руководитель Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» Валерий Игоревич Лимаренко.