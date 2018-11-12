В Минске велосипедист помог задержать парня с психотропом

В Минске задержан 32-летний мужчина, у которого обнаружен сверток с особо опасным психотропным веществом альфа – PVP. Молодой человек ранее не судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

На пересечении улиц Володько и Воронянского к сотрудникам ГАИ подъехал велосипедист, заметивший, как неизвестный парень роет землю, по его мнению, в поисках закладки. Инспекторы направились к предполагаемому тайнику, где увидели парня, который действительно пытался найти закладку. Молодого человека задержали, а закладку изъяли, в ней оказался психотроп.

Парень пояснил, что психотроп приобретал для себя, чтобы попробовать.