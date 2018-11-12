В Витебске подросток зарезал на улице мужчину

Витебский горотдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства убийства мужчины. По данным СК, вечером 27 октября у одного из домов на улице Гагарина в Витебске 16-летний юноша в ходе конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений ударил ножом 35-летнего мужчину, после чего скрылся.

Пострадавший от ран скончался в больнице. А подозреваемый был задержан в течение часа, при нем обнаружен нож, являвшийся орудием убийства.

Юноше предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 УК, он заключен под стражу.