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01. 11. 2018

В Ганцевичском районе поезд сбил подростка

В Ганцевичском районе Брестской области грузовой поезд сбил молодого человека 15-18 лет. Инцидент произошел 31 октября примерно в 19:50 на железнодорожном перегоне Мальковичи-Ганцевичи.

Молодой человек пересекал железнодорожные пути вне пешеходного перехода, не реагируя на звуковые сигналы машиниста, передает БелТА.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию районной больницы, где он, несмотря на усилия врачей, скончался в 23:00. Личность погибшего устанавливается.

 

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