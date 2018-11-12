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01. 11. 2018

В Беларуси вырос курс евро

Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси 1 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи курс евро вырос на 0,08% и составил 2,4085 рубля.

Доллар подешевел на 0,02% до 2,1191 рубля.

Российский рубль стал дешевле на 0,0003 белорусского рубля за 100 российских до 3,2305 рубля.

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