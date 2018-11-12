Банк ВТБ (Беларусь) снизил процентную ставку по кредиту «Новенький» и предлагает своим новым кредитополучателям оформить кредит на специальных условиях. Первые 90 календарных дней процентная ставка составит 9% годовых.

Кредит предоставляется на сумму до 15 000 рублей на срок до 5 лет. Для оформления кредита необходим минимальный пакет документов. В банке ВТБ (Беларусь) сумму до 5 000 можно оформить без справки о доходах, достаточно предъявить только паспорт.

Подать заявку на кредит, а также получить более подробную информацию по кредиту «Новенький», можно во всех отделениях банка, по телефону или на сайте.