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01. 11. 2018

В Беларуси расширят сеть платных дорог

В сети платных автомобильных дорог в Беларуси с 1 ноября открылись три новых пункта обслуживания клиентов национальной электронной системы сбора платы за проезд по автодорогам (Beltoll). Они открыты на АЗС «РН-Запад» №8 на 45 километре трассы Р28 (Молодечненский район), «Белоруснефть» №74 на 159 километре трассы М-6/Е 28 (Лидский район) и «Белоруснефть» №76 на 123 километре трассы М-6/Е 28 (Ивьевский район).

Все пункты работают круглосуточно и оказывают полный перечень услуг, сообщает сайт Beltoll.

Между тем с 1 декабря сеть платных дорог в Беларуси расширится за счет двух участков трассы М-6/Е 28 Минск-Гродно-граница Польши (Брузги) и участка трассы P-28 Минск-Молодечно-Нарочь. В итоге протяженность сети платных дорог в стране составит 1726 километра.

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