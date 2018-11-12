В Беларуси расширят сеть платных дорог

В сети платных автомобильных дорог в Беларуси с 1 ноября открылись три новых пункта обслуживания клиентов национальной электронной системы сбора платы за проезд по автодорогам (Beltoll). Они открыты на АЗС «РН-Запад» №8 на 45 километре трассы Р28 (Молодечненский район), «Белоруснефть» №74 на 159 километре трассы М-6/Е 28 (Лидский район) и «Белоруснефть» №76 на 123 километре трассы М-6/Е 28 (Ивьевский район).

Все пункты работают круглосуточно и оказывают полный перечень услуг, сообщает сайт Beltoll. Между тем с 1 декабря сеть платных дорог в Беларуси расширится за счет двух участков трассы М-6/Е 28 Минск-Гродно-граница Польши (Брузги) и участка трассы P-28 Минск-Молодечно-Нарочь. В итоге протяженность сети платных дорог в стране составит 1726 километра. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby