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01. 11. 2018

Белорусские таможенники пресекли незаконное перемещение через границу более 21 тонны моторных масел

Источник фото: ГТК

В результате проведенных сотрудниками Оперативной таможни специальных и контрольных мероприятий пресечена попытка ввоза на территорию Беларуси более 7 тысяч единиц канистр моторных масел и присадок. Общая масса перемещаемого с нарушением норм таможенного законодательства товара составила более 21 тонны.

Грузовой автомобиль марки «DAF» следовал из Литвы через пункт пропуска «Бенякони». При таможенном декларировании водителем в таможенный орган были представлены документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товаров. При проведении проверки, во время которой были запрошены оригинальные документы на данный товар у немецкой фирмы-отправителя, установлено, что заявленная стоимость занижена более чем в три раза.

По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 и ч.3 ст. 14.5 КоАП. Данной статьей предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

По материалам Оперативной таможни

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