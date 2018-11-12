Нацбанк: в 2018 году инфляция будет ниже прогнозных значений

В январе – сентябре денежно-кредитная политика Беларусі была направлена на поддержание макроэкономической сбалансированности и сдерживание инфляции. Об этом шла речь 1 ноября на расширенном заседании правления Нацбанка по итогам реализации денежно-кредитной политики в 2018 году.

Годовой прирост потребительских цен в сентябре составил 5,6% при целевом параметре не выше 6% в декабре, сообщили Телеграфу в регуляторе.

Сдерживающе на инфляцию влияла динамика денежного предложения, которая также способствовала поддержанию деловой и инвестиционной активности посредством роста банковского кредитования соразмерно платежеспособному спросу со стороны юридических и физических лиц.

Увеличение в третьем квартале годовых темпов роста потребительских цен вызвано влиянием внутренних конъюнктурных факторов, а также формированием внешнего инфляционного давления со стороны стран – основных торговых партнеров.

Несмотря на более высокие темпы роста основных ценовых индикаторов, в целом траектория движения потребительских цен сохраняется в рамках прогнозного параметра, и до конца года инфляция сохранится около текущего уровня, заявили в Нацбанке.