Лента RSS
Подписаться на ленту
01 ноября 2018, четверг, 15:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
01. 11. 2018

Нацбанк: в 2018 году инфляция будет ниже прогнозных значений

Источник фото: Sputnik

В январе – сентябре денежно-кредитная политика Беларусі была направлена на поддержание макроэкономической сбалансированности и сдерживание инфляции. Об этом шла речь 1 ноября на расширенном заседании правления Нацбанка по итогам реализации денежно-кредитной политики в 2018 году.

Годовой прирост потребительских цен в сентябре составил 5,6% при целевом параметре не выше 6% в декабре, сообщили Телеграфу в регуляторе.

Сдерживающе на инфляцию влияла динамика денежного предложения, которая также способствовала поддержанию деловой и инвестиционной активности посредством роста банковского кредитования соразмерно платежеспособному спросу со стороны юридических и физических лиц.

Увеличение в третьем квартале годовых темпов роста потребительских цен вызвано влиянием внутренних конъюнктурных факторов, а также формированием внешнего инфляционного давления со стороны стран – основных торговых партнеров.

Несмотря на более высокие темпы роста основных ценовых индикаторов, в целом траектория движения потребительских цен сохраняется в рамках прогнозного параметра, и до конца года инфляция сохранится около текущего уровня, заявили в Нацбанке.

Это Интересно
Актуальное
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Обидно, когда кот целыми днями жрет, спит, ничего не делает, а жена его любит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.