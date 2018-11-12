Президент Армении обсудил с Лукашенко поставки оружия Азербайджану

Президент Армении Армен Саркисян обсудил с Александром Лукашенко решение Беларуси продавать вооружение Азербайджану. Об этом он рассказал после заседания Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске.

смотрите также Лукашенко оспорил «разного рода рассуждения в демократической Армении» о Беларуси Однако конкретные детали беседы армянский президент комментировать отказался. По его словам, у него с Александром Лукашенко «был очень дружеский, конфиденциальный разговор», передает TUT.by. «Мы обсуждали все и вся», — подчеркнул Армен Саркисян. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby