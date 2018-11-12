Лента RSS
Подписаться на ленту
01 ноября 2018, четверг, 15:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
01. 11. 2018

Президент Армении обсудил с Лукашенко поставки оружия Азербайджану

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Армении Армен Саркисян обсудил с Александром Лукашенко решение Беларуси продавать вооружение Азербайджану. Об этом он рассказал после заседания Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске.

смотрите также Лукашенко оспорил «разного рода рассуждения в демократической Армении» о Беларуси

Однако конкретные детали беседы армянский президент комментировать отказался. По его словам, у него с Александром Лукашенко «был очень дружеский, конфиденциальный разговор», передает TUT.by.

«Мы обсуждали все и вся», — подчеркнул Армен Саркисян.

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Обидно, когда кот целыми днями жрет, спит, ничего не делает, а жена его любит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.