В Беларуси введут залоговую систему сбора бутылок

В Беларуси подготовлен проект указа президента о создании и функционировании депозитно-залоговой системы сбора тары — стеклянных и ПЭТ-бутылок, металлических банок из-под напитков. Об этом 31 октября на заседании палат Национального собрания рассказал заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, сообщили в правительстве.

По его словам, сейчас идет поиск потенциального инвестора и прорабатываются условия его участия в создании и управлении такой системой. После этого работа над проектом завершится.

Владимир Кухарев назвал главной задачей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами повышение эффективности и уровня использования этих отходов. Сейчас отрабатываются новые технологии по их энергетическому использованию, реорганизации системы сбора вторресурсов за счет внедрения залоговой системы обращения тары, строительства объектов по компостированию органической части коммунальных отходов.