Телеканал «Беларусь 3» покажет все финальные концерты белорусских национальных отборов на «Детское Евровидение» за 15 лет

В преддверии масштабного Детского конкурса песни «Евровидение-2018», который пройдет в столице 25 ноября, социокультурный телеканал запускает тематическую эфирную акцию «Песня для Еўрабачання. Пятнаццаць год гісторыі» и покажет все 15 финальных концертов детских национальных отборов 2004-2018 гг.
Тематическая эфирная акция «Песня для Еўрабачання. Пятнаццаць год гісторыі» продлится с 5 до 23 ноября – в течение трех недель по будням в вечернем эфире телеканал «Беларусь 3» покажет 15 заключительных концертов национальных отборов на «Детское Евровидение».
Увидеть, с чего начиналось покорение юными белорусскими артистами европейской сцены, телезрители смогут уже в понедельник, когда в 22.15 будет показан финал национального детского конкурса 2004 года – тогда лавры первенства достались Егору Волчку с песней «Спявайце са мною». Во вторник в это же время зрителям представят финал национального отбора 2005 года – концерт, на котором страна узнала имя представительницы Беларуси на европейском музыкальном форуме, – впоследствии Ксения Ситник с песней «Мы вместе» вернулась из Бельгии победительницей.
Напомним, Беларусь участвует в «Детском Евровидении» с момента его основания – с 2003 года. Первой представительницей нашей страны на европейской арене стала Ольга Сацюк с песней «Танцуй», показав весьма успешный результат – 4 место. К слову, в тот год национальный отбор проводился в рамках музыкального конкурса «Сузор’е надзей».
Главное шоу «Детского Евровидения-2018» пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена» 25 ноября. Музыкальный форум в этом году соберет рекордное количество участников – 20 стран из 18 возможных.
Организатором и координатором всех мероприятий «Детского Евровидения-2018» выступает Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь как единственный в нашей стране член Европейского Вещательного Союза (ЕВС).
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