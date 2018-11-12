Переходи к нам. life:) предлагает «Безлимит на всё» за 6,9 рублей в месяц за перенос номера

life:) запустил акцию для новых абонентов из Гродненскогорегиона. Оператор предлагает неограниченный объем трафика, звонков и смс во все сети за 6,9 рублей в месяц на тарифе «Безлимит на всё».

Акция актуальна для новых абонентов life:) и тех, кто перейдет в сеть мобильного оператора со своим номером. Специальная цена будет действовать в течение 12 месяцев с момента подключения.

Подключиться к life:) можно в салонах связиили на сайте life.com.by.

«Безлимит на всё» — универсальное предложение life:) В тариф входит безлимитный интернет, звонки и SMSво все сети. Подробнее об акции можно узнать здесь.