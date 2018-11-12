На выходных погода будет связана с теплой и влажной воздушной массой

2 ноября скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью без существенных осадков, днем в отдельных районах небольшие дожди. Местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха в середине дня +7..+13°С, по юго-западу республики +14..+18°С.

По данным Белгидромета, 3 ноября погоду обусловят атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный, умеренный. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная - днем +8..+14°С.

4 ноября Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, лишь ночью по юго-восточной половине республики сохранится влияние фронтального раздела. Ночью по юго-восточной половине республики ожидаются кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый умеренный. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, по юго-востоку до +9°С, максимальная - днем +6..+12°С.