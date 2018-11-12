Лента RSS
Подписаться на ленту
02 ноября 2018, пятница, 09:57
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
02. 11. 2018

В Минске за торговлю наркотиками задержали совладельца модных баров

Источник фото: Следственный комитет

28 октября в Минске при попытке осуществить закладку наркотического средства по Сморговскому тракту был задержан 32-летний житель города. У него был изъят пакет, в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета массой около 3 грамма. Во время задержания мужчина пытался выбросить сверток.

Затем милиционеры в районе улицы Щедрина – Сморговский тракт изъяли еще 27 тайников-закладок с веществом белого цвета, из которых 20 закладок объемом около 3 грамма каждая, а также 7 закладок около 5 грамм каждая. Экспертиза показала, что в закладках содержалось особо психотропное вещество – пара-метилэфедрон (мефедрон), сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Дома у задержанного оперативники изъяли полимерные пакеты, изоленту, магниты и электронные весы. Мужчина работал на интернет-магазин по продаже наркотиков из России.

В отношении нег возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 УК.

По данным телеканала ОНТ, задержанный совладелец модных минских баров – Владислав Бриштель.

Это Интересно
Актуальное
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Пришел Лукашенко на форум БРСМ:
- Во время войны пионеры и комсомольцы в первых рядах шли на фронт. Надеюсь, что и вы, если придется, возьмете в руки оружие и встанете на защиту Родины!
С заднего ряда голос:
- А отработку поставят?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.