В Минске за торговлю наркотиками задержали совладельца модных баров

28 октября в Минске при попытке осуществить закладку наркотического средства по Сморговскому тракту был задержан 32-летний житель города. У него был изъят пакет, в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета массой около 3 грамма. Во время задержания мужчина пытался выбросить сверток.

Затем милиционеры в районе улицы Щедрина – Сморговский тракт изъяли еще 27 тайников-закладок с веществом белого цвета, из которых 20 закладок объемом около 3 грамма каждая, а также 7 закладок около 5 грамм каждая. Экспертиза показала, что в закладках содержалось особо психотропное вещество – пара-метилэфедрон (мефедрон), сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Дома у задержанного оперативники изъяли полимерные пакеты, изоленту, магниты и электронные весы. Мужчина работал на интернет-магазин по продаже наркотиков из России.

В отношении нег возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 УК.

По данным телеканала ОНТ, задержанный совладелец модных минских баров – Владислав Бриштель.