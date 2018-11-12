В Минске за торговлю наркотиками задержали совладельца модных баров

28 октября в Минске при попытке осуществить закладку наркотического средства по Сморговскому тракту был задержан 32-летний житель города. У него был изъят пакет, в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета массой около 3 грамма. Во время задержания мужчина пытался выбросить сверток.
Затем милиционеры в районе улицы Щедрина – Сморговский тракт изъяли еще 27 тайников-закладок с веществом белого цвета, из которых 20 закладок объемом около 3 грамма каждая, а также 7 закладок около 5 грамм каждая. Экспертиза показала, что в закладках содержалось особо психотропное вещество – пара-метилэфедрон (мефедрон), сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Дома у задержанного оперативники изъяли полимерные пакеты, изоленту, магниты и электронные весы. Мужчина работал на интернет-магазин по продаже наркотиков из России.
В отношении нег возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 УК.
По данным телеканала ОНТ, задержанный совладелец модных минских баров – Владислав Бриштель.
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