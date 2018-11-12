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02. 11. 2018

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 121 км к северо-востоку от города Икике. Очаг залегал на глубине 100 км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M6.2 in Tarapaca, Chile 46 min ago pic.twitter.com/KNTy0AqoMR

— EMSC (@LastQuake) 1 ноября 2018 г.

Ранее землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Китае.

Также 28 октября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались и в Украине.

Источник: korrespondent.net

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