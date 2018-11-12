Беларусь обогнала Россию по свободе интернета

Все большая несвобода интернета в мире угрожает демократии. Об этом говорится в докладе международной организации Freedom House, в котором 70 аналитиков на основании 21 критерия, касающегося доступа к интернету, свободы выражения мнений и конфиденциальности, изучили ситуацию в 65 странах мира.

Беларусь, как и в 2017 году, набрала 64 балла, сохранив свои позиции среди стран с «несвободным» интернетом. К проблемам страны отнесены блокировка политической, социальной или религиозной информации, манипуляции в онлайн-обсуждениях со стороны провластных комментаторов, задержания и давление на блогеров и активных интернет-пользователей, ужесточение законов, надзор, цензура и ограничение анонимности.

При этом позиции Беларуси лучше, чем, к примеру, у России, которая набрала 67 баллов. Украина же, несмотря на ухудшение ситуации со свободой в сети, относится к группе «частично свободного» интернета.

Всего из 65 стран ситуация ухудшилась в 26, больше всего — в Египте, Шри-Ланке, Камбодже, Кении, Филиппинах и Венесуэле, а в 19 странах отмечены позитивные изменения, в том числе в Армении.