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02. 11. 2018

В Минске подорожали автомобильные стоянки

В Минске с 1 ноября изменились тарифы на услуги автостоянок. Как сообщили в ГО "Гаражи, автостоянки и парковки", стоимость стоянки транспортных средств с массой до 3,5 тонн выросла с 30 до 34 рублей в месяц для физлиц на всех автостоянках, кроме автостоянок №15, №92 и машино-мест под навесами, эстакадами, мостами на автостоянках №17, 21, 29, 106, 107.

Для ИП и юрлиц тариф составит в размере 38 рублей в месяц.

36 рублей в месяц будут платить физлица на автостоянках №№ 17, 21, 29, 106, 107 (для машино-мест под навесами, эстакадами, мостами), 38 рублей - физлица, юрлица и ИП на автостоянках №92 по улице Гикало, 1а и №15 по улице Кальварийская.

Изменен дневной часовой тариф на услуги по хранению транспортных средств с массой до 3,5 тонн включительно для физлиц (кроме ИП) с 06:00 до 19:00, утвержден тариф на хранение велосипедов.

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Пришел Лукашенко на форум БРСМ:
- Во время войны пионеры и комсомольцы в первых рядах шли на фронт. Надеюсь, что и вы, если придется, возьмете в руки оружие и встанете на защиту Родины!
С заднего ряда голос:
- А отработку поставят?

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