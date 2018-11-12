Лента RSS
Подписаться на ленту
02 ноября 2018, пятница, 09:57
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
02. 11. 2018

«Белавиа» резко снизила цены на билеты до 31 марта

Источник фото: tut.by

Авиакомпания «Белавиа» со 2 ноября и по 31 марта вводит экспериментальные тарифы по большинству направлений регулярной сети маршрутов. Тарифы доступны только на сайте авиакомпании и при покупке не менее чем за 45 дней до вылета. На сайте тарифы отображаются в графе «промо», подсвечены зеленым цветом и обозначены васильком.

смотрите также В Беларуси безбагажные тарифы на авиарейсы могут ввести в 2019 году

Экспериментальные тарифы доступны в Алматы, Амстердам, Астану, Барселону, Батуми, Белград, Берлин, Брюссель, Будапешт, Ганновер, Ереван, Женеву, Казань, Калининград, Кишинев, Краснодар, Ларнаку, Лондон, Львов, Милан, Нижний Новгород, Одессу, Париж, Прагу, Рим, Ростов, Санкт-Петербург, Сочи, Стокгольм, Тбилиси, Тель-Авив и Харьков и обратно.

Стоимость авиабилетов на некоторых направлениях снизилась до 75%. Так, в Барселону она составит 35 евро в одну сторону, а 86 евро — в обе, в Милан — 35 евро, 88 — в обе, в Париж — 35 евро, 117 — в обе, в Лондон — 35 евро, 95 евро — в обе, в Брюссель — 45 евро, 79 евро — в обе. Количество мест ограничено.

 

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Пришел Лукашенко на форум БРСМ:
- Во время войны пионеры и комсомольцы в первых рядах шли на фронт. Надеюсь, что и вы, если придется, возьмете в руки оружие и встанете на защиту Родины!
С заднего ряда голос:
- А отработку поставят?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.