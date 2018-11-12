«Белавиа» резко снизила цены на билеты до 31 марта

Авиакомпания «Белавиа» со 2 ноября и по 31 марта вводит экспериментальные тарифы по большинству направлений регулярной сети маршрутов. Тарифы доступны только на сайте авиакомпании и при покупке не менее чем за 45 дней до вылета. На сайте тарифы отображаются в графе «промо», подсвечены зеленым цветом и обозначены васильком.
Экспериментальные тарифы доступны в Алматы, Амстердам, Астану, Барселону, Батуми, Белград, Берлин, Брюссель, Будапешт, Ганновер, Ереван, Женеву, Казань, Калининград, Кишинев, Краснодар, Ларнаку, Лондон, Львов, Милан, Нижний Новгород, Одессу, Париж, Прагу, Рим, Ростов, Санкт-Петербург, Сочи, Стокгольм, Тбилиси, Тель-Авив и Харьков и обратно.
Стоимость авиабилетов на некоторых направлениях снизилась до 75%. Так, в Барселону она составит 35 евро в одну сторону, а 86 евро — в обе, в Милан — 35 евро, 88 — в обе, в Париж — 35 евро, 117 — в обе, в Лондон — 35 евро, 95 евро — в обе, в Брюссель — 45 евро, 79 евро — в обе. Количество мест ограничено.
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