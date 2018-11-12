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02. 11. 2018

В Витебске к прилету Лукашенко за ночь оборудовали вертолетную площадку

Источник фото: Президент Беларуси

Площадку для посадки вертолета президента Беларуси Александра Лукашенко авральными методами оборудовали на заброшенном автодроме ДОСААФ в микрорайоне Зеленый городок в Витебске. Площадка уже была испытана в рамках тестовой площадки вертолета Ми-8.

Неподалеку от Зеленого городка находится недавно реконструированный меховой комбинат, который может стать первым пунктом на маршруте главы государства в областном центре, сообщают "Народные новости Витебска".

По информации TUT.by, президент посетит Витебскую область 2 ноября. Ожидается, что он побывает в городском поселке Болбасово под Оршей, а в Витебске откроет кроме мехового комбината фабрику-банкрот «КИМ». 

 

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Пришел Лукашенко на форум БРСМ:
- Во время войны пионеры и комсомольцы в первых рядах шли на фронт. Надеюсь, что и вы, если придется, возьмете в руки оружие и встанете на защиту Родины!
С заднего ряда голос:
- А отработку поставят?

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