В Витебске к прилету Лукашенко за ночь оборудовали вертолетную площадку

Площадку для посадки вертолета президента Беларуси Александра Лукашенко авральными методами оборудовали на заброшенном автодроме ДОСААФ в микрорайоне Зеленый городок в Витебске. Площадка уже была испытана в рамках тестовой площадки вертолета Ми-8.

Неподалеку от Зеленого городка находится недавно реконструированный меховой комбинат, который может стать первым пунктом на маршруте главы государства в областном центре, сообщают "Народные новости Витебска".

По информации TUT.by, президент посетит Витебскую область 2 ноября. Ожидается, что он побывает в городском поселке Болбасово под Оршей, а в Витебске откроет кроме мехового комбината фабрику-банкрот «КИМ».