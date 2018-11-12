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02. 11. 2018

Белорусы смогут узнать цены производителей на лекарства

В Беларуси постановлением Совета министров от 31 октября № 776 создан государственный реестр отпускных цен производителей на лекарственные средства. Реестр представляет собой электронную базу данных, содержащую сведения о предельных отпускных ценах производителей на лекарственные средства.

Ресурс будет формировать минздрав на базе Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении. Сведения реестра будут открыты и доступны для всеобщего ознакомления. 

В реестр будут вноситься записи, содержащие наименование держателя регистрационного удостоверения на лекарство; наименование производителя и нахождение производственных площадок; наименование лекарств; номер регистрационного удостоверения на него; лекарственная форма с указанием дозировки лекарства, его количества во вторичной упаковке и комплектности; предельная отпускная цена производителя в рублях; дата и номер приказа минздрава о регистрации предельной отпускной цены, а также код лекарства по анатомо-терапевтическо-химической классификации ВОЗ.

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Пришел Лукашенко на форум БРСМ:
- Во время войны пионеры и комсомольцы в первых рядах шли на фронт. Надеюсь, что и вы, если придется, возьмете в руки оружие и встанете на защиту Родины!
С заднего ряда голос:
- А отработку поставят?

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