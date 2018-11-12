Белорусы смогут узнать цены производителей на лекарства

В Беларуси постановлением Совета министров от 31 октября № 776 создан государственный реестр отпускных цен производителей на лекарственные средства. Реестр представляет собой электронную базу данных, содержащую сведения о предельных отпускных ценах производителей на лекарственные средства.

Ресурс будет формировать минздрав на базе Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении. Сведения реестра будут открыты и доступны для всеобщего ознакомления.



В реестр будут вноситься записи, содержащие наименование держателя регистрационного удостоверения на лекарство; наименование производителя и нахождение производственных площадок; наименование лекарств; номер регистрационного удостоверения на него; лекарственная форма с указанием дозировки лекарства, его количества во вторичной упаковке и комплектности; предельная отпускная цена производителя в рублях; дата и номер приказа минздрава о регистрации предельной отпускной цены, а также код лекарства по анатомо-терапевтическо-химической классификации ВОЗ.