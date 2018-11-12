В Беларуси утверждена Программа деятельности правительства до 2020 года

В Беларуси постановлением Совета министров от 31 октября № 774 утверждена Программа деятельности правительства страны на 2018 – 2020 годы. Программа охватывает основные сферы экономики и общественных отношений и содержит ключевые направления деятельности правительства в области социального и экономического развития, сообщили в Совмине.
Так, документ определяет конкретные задачи для руководителей госорганов, предлагает меры и механизмы их решения, а также приводит индикаторы, характеризующие результаты выполнения этих задач.
Реализация программы должна позволить обеспечить качественное завершение этой пятилетки и создать условий для динамичного развития Беларуси в 2021 – 2025 годах и долгосрочной перспективе, создать основу для выполнения стратегической задачи по объему ВВП к 2025 году не менее 100 млрд долларов, позволить повысить уровень благосостояния и жизни граждан.
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