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02. 11. 2018

В Беларуси утверждена Программа деятельности правительства до 2020 года

Дом правительства Беларуси Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси постановлением Совета министров от 31 октября № 774 утверждена Программа деятельности правительства страны на 2018 – 2020 годы. Программа охватывает основные сферы экономики и общественных отношений и содержит ключевые направления деятельности правительства в области социального и экономического развития, сообщили в Совмине.

Так, документ определяет конкретные задачи для руководителей госорганов, предлагает меры и механизмы их решения, а также приводит индикаторы, характеризующие результаты выполнения этих задач. 

Реализация программы должна позволить обеспечить качественное завершение этой пятилетки и создать условий для динамичного развития Беларуси в 2021 – 2025 годах и долгосрочной перспективе, создать основу для выполнения стратегической задачи по объему ВВП к 2025 году не менее 100 млрд долларов, позволить повысить уровень благосостояния и жизни граждан.

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