В Беларуси создали пробную базу «тунеядцев»

В Беларуси сформирована «пробная» база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты. Подвести итоги создания базы, которая должна заработать с 1 декабря, планируется на семинарх, которые пройдут во всех регионах страны.

В обсуждении предлагается задействовать местных чиновников, депутатов, представителей служб занятости, постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости. Так, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич 2 ноября проведет семинар в Гомельской области, 6 ноября – в Витебской, 8 ноября – в Могилевской, 9 ноября – в Минске. Ее первый заместитель Андрей Лобович 5 ноября посетит Гродненскую область. В Гомельской и Брестской областях семинары уже прошли. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby