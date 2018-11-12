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02. 11. 2018

В Беларуси создали пробную базу «тунеядцев»

В Беларуси сформирована «пробная» база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты. Подвести итоги создания базы, которая должна заработать с 1 декабря, планируется на семинарх, которые пройдут во всех регионах страны.

В обсуждении предлагается задействовать местных чиновников, депутатов, представителей служб занятости, постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости.

Так, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич 2 ноября проведет семинар в Гомельской области, 6 ноября – в Витебской, 8 ноября – в Могилевской, 9 ноября – в Минске. Ее первый заместитель Андрей Лобович 5 ноября посетит Гродненскую область. В Гомельской и Брестской областях семинары уже прошли.

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Пришел Лукашенко на форум БРСМ:
- Во время войны пионеры и комсомольцы в первых рядах шли на фронт. Надеюсь, что и вы, если придется, возьмете в руки оружие и встанете на защиту Родины!
С заднего ряда голос:
- А отработку поставят?

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