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02. 11. 2018

За 9 месяцев через таможенную границу Беларуси проследовало более 6,5 млн транспортных средств

Источник фото: БелТА

За девять месяцев 2018 года через таможенную границу уже проследовало более 6,5 млн. транспортных средств, что на 350 тысяч больше, чем за аналогичный период 2017-го. Из них – около 1,6 млн. грузовых, порядка 4,8 млн. легковых автомобилей.

Следует отметить, что количество перемещаемых железнодорожных вагонов также возросло на 11% и составило в этом году около 2,5 млн, сообщили в ГТК.

Увеличение потока транспортных средств свидетельствует о повышении транзитной привлекательности нашей страны, а также о благоприятных условиях осуществления экономической деятельности, созданных в Беларуси.

 

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