За 9 месяцев через таможенную границу Беларуси проследовало более 6,5 млн транспортных средств

За девять месяцев 2018 года через таможенную границу уже проследовало более 6,5 млн. транспортных средств, что на 350 тысяч больше, чем за аналогичный период 2017-го. Из них – около 1,6 млн. грузовых, порядка 4,8 млн. легковых автомобилей.

Следует отметить, что количество перемещаемых железнодорожных вагонов также возросло на 11% и составило в этом году около 2,5 млн, сообщили в ГТК.

Увеличение потока транспортных средств свидетельствует о повышении транзитной привлекательности нашей страны, а также о благоприятных условиях осуществления экономической деятельности, созданных в Беларуси.