В Кировском районе столкнулись фура и микроавтобус: погиб человек

Пришел Лукашенко на форум БРСМ:

- Во время войны пионеры и комсомольцы в первых рядах шли на фронт. Надеюсь, что и вы, если придется, возьмете в руки оружие и встанете на защиту Родины!

С заднего ряда голос:

- А отработку поставят?