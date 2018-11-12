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02. 11. 2018

В Кировском районе столкнулись фура и микроавтобус: погиб человек

Источник фото: МЧС

Вечером 1 ноября на автодороге Кировск – Бобруйск возле деревни Столпище Кировского района столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовой автомобиль Mercedes Actros. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Работники МЧС из микроавтобуса деблокировали жительницу города Ольшаны 1973 года рождения, которая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована. Также из микроавтобуса был извлечен труп погибшего 52-летнего водителя.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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