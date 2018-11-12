Россельхознадзор проведет мониторинг поставляемых из Беларуси в Россию шампиньонов

Специалисты Россельхознадзора с 1 по 30 ноября посетят Беларусь для проведения предотгрузочного мониторинга поставляемых в Россию грибов шампиньонов. Мониторинг будет осуществляться на ключевых предприятиях–поставщиках: СООО «БОНШЕ», КФХ «Грибная страна» и ООО «Логал-Био».

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На их долю приходится 90% всего объема грибов, поставляемых из Беларуси в Россию.

Необходимость мониторинга в Россельхознадзоре объяснили результатами проведенного раннее предотгрузочного контроля, согласно которому, что с этих предприятий в РФ поставляются грибы в объемах, значительно меньше ранее заявленных Главной госинспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси. В России полагают, что недостающие объемы грибов под видом произведенных в Беларуси могут поставляться с предприятий ЕС, не имеющих права поставлять свою продукцию в РФ.