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02. 11. 2018

В Минске задержали двух человек за марихуану

В Минске задержаны двое молодых людей за хранение марихуаны. Задержание произошло после поступления информации о том, что житель Слуцкого района, подрабатывающий диджеем в местах массового отдыха, причастен к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

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При проверке полученной информации правоохранители в машине задержали ранее судимого 33-летнего жителя Крупского района, у которого в автомобиле нашли более 30 граммов марихуаны, а также его приятеля – ранее не судимого 25-летнего гражданина, у которого дома изъяли свыше 17 граммов марихуаны.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.328 УК.

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