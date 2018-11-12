В Минске задержали двух человек за марихуану

В Минске задержаны двое молодых людей за хранение марихуаны. Задержание произошло после поступления информации о том, что житель Слуцкого района, подрабатывающий диджеем в местах массового отдыха, причастен к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

смотрите также В Минске велосипедист помог задержать парня с психотропом При проверке полученной информации правоохранители в машине задержали ранее судимого 33-летнего жителя Крупского района, у которого в автомобиле нашли более 30 граммов марихуаны, а также его приятеля – ранее не судимого 25-летнего гражданина, у которого дома изъяли свыше 17 граммов марихуаны. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.328 УК. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby