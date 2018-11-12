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02. 11. 2018

Соболенко не вышла в полуфинал малого итогового турнира WTA

Арина Соболенко

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае. 2 ноября в заключительном поединке группы С с французской теннисисткой Каролин Гарсией она уступила в двух партиях с одинаковым счетом 4:6.

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В первом матче предварительной стадии Арина Соболенко выиграла у австралийки Эшли Барти 6:4, 6:4.

В парном разряде белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма в первом матче группового этапа обыграли польско-румынский дуэт Алисия Росольска / Михаэла Бузарнеску - 6:3, 6:2. 3 ноября они сыграют с китайской парой Фан Йин Ксун / Тан Цян.

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