Соболенко не вышла в полуфинал малого итогового турнира WTA

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае. 2 ноября в заключительном поединке группы С с французской теннисисткой Каролин Гарсией она уступила в двух партиях с одинаковым счетом 4:6.

смотрите также Соболенко стартовала на Малом итоговом турнире WTA с победы В первом матче предварительной стадии Арина Соболенко выиграла у австралийки Эшли Барти 6:4, 6:4. В парном разряде белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма в первом матче группового этапа обыграли польско-румынский дуэт Алисия Росольска / Михаэла Бузарнеску - 6:3, 6:2. 3 ноября они сыграют с китайской парой Фан Йин Ксун / Тан Цян. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby