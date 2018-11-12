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02. 11. 2018

Белорусская мужская сборная 3х3 впервые примет участие в чемпионате мира u-18

Благодаря активному развитию баскетбола 3х3 в нашей стране, ФИБА включила нашу сборную в список участников планетарного первенства. Наша команда попала в топ-20 также благодаря суммарному рейтингу молодежных и детских команд, в том числе участвующих в Национальной лиге "Palova".

Чемпионат мира по баскетболу 3х3 пройдёт в Улан-Баторе (Монголия) в июне 2019 года. Соревнования вновь вернутся на арену после годичного перерыва, связанного с проведением Юношеских Олимпийских игр-2018. Участниками турнира традиционно станут по 20 мужских и женских коллективов со всего мира, квалифицировавшихся по рейтингу ФИБА, составленного на момент 1 ноября 2018 года с учётом спортивных результатов сборных. Также шанс выступить на планетарном первенстве получили страны, которые активнее других развивают баскетбол 3х3.

Одну из ключевых ролей в отборе белорусской дружины на ЧМ сыграла национальная лига «Palova», в частности тот факт, что в минувшем сезоне в её розыгрыше были широко представлены  команды среди юношей в категориях U-12, U-14 и U-17.

- Баскетбол 3х3 - динамично развивающий вид спорта, который включен в Олимпийскую программу, - рассказала генеральный секретарь БФБ Анастасия Маринина. - Поэтому ему в Беларуси уделяется пристальное внимание. Безусловно, подготовка к чемпионату мира начнется уже сейчас и будет сделано все необходимое, чтобы команда выступила достойно. Сейчас перед тренерским штабом поставлена задача произвести просмотр кандидатов в сборную и сформировать оптимальный состав дружины.

Фото: ФИБА

 

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