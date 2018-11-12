Всемирный банк ожидает замедление роста ВВП Беларуси

Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста экономики Беларуси в 2019-2020 годах. Об этом заявила экономист ВБ Марина Сидоренко, презентуя 2 ноября на брифинге в Минске экономический обзор для Беларуси. По ее словам, темпы роста экономики замедлятся до 2-2,5%.

смотрите также В Беларуси утверждена Программа деятельности правительства до 2020 года

Как отметила Марина Сидоренко, восстановление роста белорусской экономики было основано на циклических факторах. Когда они иссякнут, перестанет действовать эффект низкой базы 2017 года, рост экономики начнет замедляться, особенно в обрабатывающей промышленности, пишет БелаПАН.

Ключевой проблемой в банке считают внешний долг Беларуcи, который достиг 43% ВВП (расширенный долг — 52% ВВП) и расходы на его обслуживание, сообщает TUT.by.

В качестве внутренних рисков представитель ВБ назвала замедление преобразования в реальном секторе и возможный возврат к поддержке внутреннего спроса в преддверии нового политического цикла.

Что касается прогноза на 2018 год, то Всемирный банк улучшил прогноз до 3,4%. Однако необходимы дальнейшие структурные изменения для повышения внешней конкурентоспособности, чтобы преобразовать нынешнее цикличное восстановление в структурный рост, подчеркивается в обзоре, передает БелТА.