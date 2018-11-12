Всемирный банк ожидает замедление роста ВВП Беларуси

Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста экономики Беларуси в 2019-2020 годах. Об этом заявила экономист ВБ Марина Сидоренко, презентуя 2 ноября на брифинге в Минске экономический обзор для Беларуси. По ее словам, темпы роста экономики замедлятся до 2-2,5%.
Как отметила Марина Сидоренко, восстановление роста белорусской экономики было основано на циклических факторах. Когда они иссякнут, перестанет действовать эффект низкой базы 2017 года, рост экономики начнет замедляться, особенно в обрабатывающей промышленности, пишет БелаПАН.
Ключевой проблемой в банке считают внешний долг Беларуcи, который достиг 43% ВВП (расширенный долг — 52% ВВП) и расходы на его обслуживание, сообщает TUT.by.
В качестве внутренних рисков представитель ВБ назвала замедление преобразования в реальном секторе и возможный возврат к поддержке внутреннего спроса в преддверии нового политического цикла.
Что касается прогноза на 2018 год, то Всемирный банк улучшил прогноз до 3,4%. Однако необходимы дальнейшие структурные изменения для повышения внешней конкурентоспособности, чтобы преобразовать нынешнее цикличное восстановление в структурный рост, подчеркивается в обзоре, передает БелТА.
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