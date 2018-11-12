Лукашенко предлагает китайские кредиты давать частникам, которых «мы знаем»

Часть кредитов, полученных Беларусью от Китая, нужно направлять на поддержку частного бизнеса. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, посещая Витебский меховой комбинат. По его словам, есть 7 млрд долларов невыбранных коммерческих китайских кредитов, а также дешевые кредиты не от «гигантов».

Как отметил глава государства, толковый частник, «которого мы знаем, не просто шарлатаны с улицы», за 20-30 млн долларов создадут сотни тысяч рабочих мест, сообщили в Администрации главы государства.

Президент привел в пример Витебский меховой комбинат. После покупки предприятия компанией "Марко", в его реконструкцию и модернизацию было инвестировано около 24 млн долларов. В результате на комбинате уже создано более 300 рабочих мест, планируется увеличить их до 500.