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02. 11. 2018

Лукашенко предлагает китайские кредиты давать частникам, которых «мы знаем»

Источник фото: Президент Беларуси

Часть кредитов, полученных Беларусью от Китая, нужно направлять на поддержку частного бизнеса. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, посещая Витебский меховой комбинат. По его словам, есть 7 млрд долларов невыбранных коммерческих китайских кредитов, а также дешевые кредиты не от «гигантов».

Как отметил глава государства, толковый частник, «которого мы знаем, не просто шарлатаны с улицы», за 20-30 млн долларов создадут сотни тысяч рабочих мест, сообщили в Администрации главы государства.

Президент привел в пример Витебский меховой комбинат. После покупки предприятия компанией "Марко", в его реконструкцию и модернизацию было инвестировано около 24 млн долларов. В результате на комбинате уже создано более 300 рабочих мест, планируется увеличить их до 500.

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