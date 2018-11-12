Лукашенко рассказал, как показывал Назарбаеву свою обувь

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината заявил, что предпочитает носить обувь "Марко". По его словам, обувь этой компании ему нравится, она привлекает внимание и других глав государств.

смотрите также Лукашенко: у нас хорошо растут овцы Так, отметил он, во время одной из встреч президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не поверил своему белорусскому коллеге, что тот носит отечественную обувь, передает БелТА. «Снял и показал ему - "Марко" написано», - рассказал Александр Лукашенко. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby