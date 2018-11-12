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02. 11. 2018

Лукашенко рассказал, как показывал Назарбаеву свою обувь

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината заявил, что предпочитает носить обувь "Марко". По его словам, обувь этой компании ему нравится, она привлекает внимание и других глав государств.

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Так, отметил он, во время одной из встреч президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не поверил своему белорусскому коллеге, что тот носит отечественную обувь, передает БелТА.

«Снял и показал ему - "Марко" написано», - рассказал Александр Лукашенко.

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