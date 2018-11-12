Срочные депозиты населения Беларуси в рублях выросли на 16,5%

Срочные депозиты населения Беларуси в рублях по отношению к декабрю 2017 года выросли на 16,5%, юрлиц - на 16,8%. Об этом говорится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина об итогах реализации денежно-кредитной политики Беларуси за январь-сентябрь 2018 года, сообщили в регуляторе.

Удельный вес безотзывных вкладов физлиц в сентябре составил 82,3%, доля долгосрочных вкладов в общем объеме безотзывных остается высокой - 65%. Депозиты в иностранной валюте за девять месяцев снизились на 5,4%, или на 625,7 млн долларов. В сентябре доля валютной составляющей в структуре широкой денежной массы уменьшилась по сравнению с началом года на 4,4 процентного пункта до 61,8%. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby