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02. 11. 2018

Срочные депозиты населения Беларуси в рублях выросли на 16,5%

Национальный банк Беларуси Источник фото: Telegraf.by

Срочные депозиты населения Беларуси в рублях по отношению к декабрю 2017 года выросли на 16,5%, юрлиц - на 16,8%. Об этом говорится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина об итогах реализации денежно-кредитной политики Беларуси за январь-сентябрь 2018 года, сообщили в регуляторе.

Удельный вес безотзывных вкладов физлиц в сентябре составил 82,3%, доля долгосрочных вкладов в общем объеме безотзывных остается высокой - 65%.

Депозиты в иностранной валюте за девять месяцев снизились на 5,4%, или на 625,7 млн долларов. В сентябре доля валютной составляющей в структуре широкой денежной массы уменьшилась по сравнению с началом года на 4,4 процентного пункта до 61,8%.

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