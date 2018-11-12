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03. 11. 2018

В Минске прошел благотворительный вечер «Хрусталь. То, что осталось за кадром»

Автор фото: Надежда Гацак Источник фото: Telegraf.by

1 ноября в Мемориальном музее-мастерской Заира Азгура состоялся благотворительный вечер-встреча «Хрусталь. То, что осталось за кадром».

Режиссер Дарья Жук, продюсер Валерий Дмитроченко и художник по костюмам Елена Гордионок рассказали о создании фильма «Хрусталь» и ответят на вопросы зрителей. У посетителей смогли лично обсудить взволновавшие моменты с создателями картины. Узнать, как проходил съёмочный процесс и посмотреть дубли, которые остались за кадром.

В продолжение вечера прошел благотворительный аукцион. В качестве лотов будут представлены элементы гардероба главной героини фильма и другой реквизит. Все вырученные во время мероприятия средства будут направлены на реализацию программы детского хосписа «Паллиативная помощь детям на дому».

Фото Надежды Гацак 

 

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