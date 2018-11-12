Октябрь-2018: средняя цена на новостройки в Минске и Минском районе

Какие изменения цен на новую недвижимость происходят осенью 2018 в столице Беларуси?

Согласно данным онлайн-каталога новостроек Flatfy.by в Беларуси сегодня предлагаются новые квартиры в 370 жилых комплексах от компаний страны, из них 68 новостроек сооружаются в Минске и еще 31 ЖК строится в Минском районе.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Минска в октябре 2018 составила 1 198,8 $, что не намного выше сентябрьского показателя в 1 185,5 $ / м2.

Тем временем в Минском районе средняя цена квадрата наоборот, снизилась, с сентябрьской отметки в 858,8 $ к отметке в 817,9 $ за один квадратный метр в октябре.

Сравнение цены в строящихся и уже завершенных домах:

Сданные – 1 283,7 $ / м2;

Сдача в 2018 году – 1 146,8 $ / м2;

Сдача в 2019 году – 1 084,6 $ / м2;

Сдача в 2020 году – 1 048,7 $ / м2.

Зависимость цены от класса комфортности жилья

Средняя ценовая политика по классу жилья в Минске в октябре распределяется таким образом:

Эконом-класс – 1 021.9 $ / м 2 ;

; Комфорт-класс – 1 246.1 $ / м 2 ;

; Бизнес-класс – 1 580.0 $ / м 2 ;

; Элит-класс – 1 634.8 $ / м2.

Где самый дорогой/дешевый квадратный метр?

Самый дорогой квадратный метр нового жилья в октябре продается в жилом комплексе Графит, этот проект сооружает компания Viva Invest. Здесь каждый квадрат обойдется от 2 500 $. Второе место среди самых дорогих комплексов занимает Престижино, в котором минимальная цена м2 стартует от 1 950 $.

Самый дешевый “квадрат” предлагается за 524 $ в жилом комплексе по улице Алибегова/Михалково от УКС Запад.