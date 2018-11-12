В Минске покажут документальный спектакль об уличных музыкантах

Приглашаем 29 ноября в 19.00 на премьеру документального спектакля об уличных музыкантах Минска «Музыка улиц» по одноименной пьесе Карины Рыбак. Сейчас в Минске все чаще можно встретить уличных музыкантов, людей, которые выходят на улицу делиться своим творчеством. Сегодня уличная музыка – это не только способ немного подзаработать, это возможность выразить себя и быть услышанным.

Герои документального спектакля «Музыка улиц» один раз попробовав играть на улицах, сделали это делом своей жизни. Чем они живут? Что их привлекает на улицах? Почему посредством музыки они делятся своей душой? Авторы спектакля поговорили с уличными музыкантами и хотят рассказать вам их истории.





Автор пьесы и режиссер: Карина Рыбак



В спектакле заняты:

Станислав Савостин

Артем Давидович

Кетеван Асраташвили

Алексей Кузмицкий

Автор аранжировок: Артем Давидович

Художник: Валентина Правдина

Художественный руководитель постановки: Татьяна Троянович



Спектакль состоится 29 ноября в 19.00 в Национальном центре современных искусств (ул. Некрасова, 3).



Стоимость билета: 5 р.



Справки по телефону: +37525 767 09 02