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05. 11. 2018

В понедельник в Беларуси осадков не ожидается

Источник фото: Telegraf.by

В понедельник, 5 ноября, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный.

По данным Белгидромета, максимальная температура воздуха составит +7..+13°С, по юго-западу республики +14..+16°С.

В Минске: преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Утром местами по городу слабый туман. Температура воздуха: утром +4..+6°С, днем +8..+10°С, вечером +6..+8°С.

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