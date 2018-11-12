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05. 11. 2018

БАТЭ в 15-й раз стал чемпионом Беларуси

Источник фото: БАТЭ

Футболисты борисовского клуба БАТЭ 4 ноября в 15-й раз стали чемпионами Беларуси. В домашнем матче 27-го тура они обыграли гродненский "Неман" со счетом 1:0, благодаря чему еще за три тура до окончания турнира стали недосягаемы для преследователей.

Положение команд в Высшей лиге белорусского футбола:

БАТЭ - 69 очков

Шахтер – 55

Динамо (Минск) – 54

Витебск – 53

Торпедо-БелАЗ – 50

Динамо (Брест) – 48

Неман – 39       

Слуцк – 36

Городея – 28

Минск – 27

Ислочь – 27

Гомель – 26

Луч – 22

Торпедо Минск – 21

Смолевичи – 21

Днепр – 16 очков

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