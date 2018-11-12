БАТЭ в 15-й раз стал чемпионом Беларуси

Футболисты борисовского клуба БАТЭ 4 ноября в 15-й раз стали чемпионами Беларуси. В домашнем матче 27-го тура они обыграли гродненский "Неман" со счетом 1:0, благодаря чему еще за три тура до окончания турнира стали недосягаемы для преследователей.

Положение команд в Высшей лиге белорусского футбола: БАТЭ - 69 очков Шахтер – 55 Динамо (Минск) – 54 Витебск – 53 Торпедо-БелАЗ – 50 Динамо (Брест) – 48 Неман – 39 Слуцк – 36 Городея – 28 Минск – 27 Ислочь – 27 Гомель – 26 Луч – 22 Торпедо Минск – 21 Смолевичи – 21 Днепр – 16 очков Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby