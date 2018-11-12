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05. 11. 2018

За неуплаченный «налог на дороги» нарушитель заплатит вдвое больше

Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси за езду без уплаты госпошлины за допуск к участию в дорожном движении, которая также известна как налог на дороги, предлагают выставлять нарушителям к уплате сбор в двукратном размере. Об этом заявил министр финансов Максим Ермолович в эфире "Беларусь 1".

По его словам, плата за доступ к дорожному движению не будет привязана к техосмотру транспортного средства. При этом ответственность за участие в дорожном движении без уплаты предусмотрена в повышенном размере (пока предлагается в двукратном).

Платить «налог на дороги» можно будет через систему ЕРИП - на период от 1 месяца. Система высчитывает сумму автоматически на основании данных о транспортном средстве. Система контроля будет использовать фотофиксацию и видеонаблюдение.

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