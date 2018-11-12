Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, которая на прошлой неделе выступила на турнире в китайском Чжухае, поднялась с 12-го на 11-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). У спортсменки 3245 очков.

Еще одна белоруска Александра Саснович занимает 30-е место (1570 очков), Виктория Азаренко - на 51-й позиции (1051), у Веры Лапко 65-е место (896). Тройку лидеров по-прежнему возглавляют румынка Симона Халеп, немка Ангелика Кербер и датская теннисистка Каролин Возняцки. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby