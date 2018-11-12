Лента RSS
Подписаться на ленту
05 ноября 2018, понедельник, 09:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
05. 11. 2018

Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

Арина Соболенко Источник фото: WTA

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, которая на прошлой неделе выступила на турнире в китайском Чжухае, поднялась с 12-го на 11-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). У спортсменки 3245 очков.

Еще одна белоруска Александра Саснович занимает 30-е место (1570 очков), Виктория Азаренко - на 51-й позиции (1051), у Веры Лапко 65-е место (896).

Тройку лидеров по-прежнему возглавляют румынка Симона Халеп, немка Ангелика Кербер и датская теннисистка Каролин Возняцки.

Это Интересно
Актуальное
Теннис
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Мариванна, я домашнее задание дома забыл.
- А голову ты дома не забыл?
- Нет, вот она, в пакете.
- Тогда начнём обряд!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.