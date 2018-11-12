Министр финансов обещает дальнейший рост зарплат бюджетников

Бюджет Беларуси 2019 года предусматривает более активный рост зарплат и рост отдачи от реального сектора экономики. Об этом заявил министр финансов Максим Ермолович в эфире телеканала "Беларусь 1".
По его словам, ключевая задача - достичь уровня средней зарплаты в бюджетном секторе не ниже 80% от средней зарплаты в среднем по стране. После этого, заявил министр, можно будет выстраивать программу выхода на зарплаты бюджетников на среднереспубликанский уровень.
Глава минфина также рассказал, что Беларусь планирует ежегодно уменьшать на 10% господдержку реального сектора экономики, а высвободившиеся средства направлять на строительство жилья для населения, дороги, вкладывать в социальную инфраструктуру, больницы, школы, детсады.
Министр подчеркнул, что реальный сектор должен не подпитываться из казны, а, наоборот, увеличивать отдачу. Правда, признал Максим Ермолович, потребуются системные меры по наведению порядка на предприятиях, оптимизации численности, сокращению затрат.
Что касается регионов со сложной экономической ситуацией механизм помощи тоже будет перестроен, то здесь будут создавать вместо налоговых преференций дополнительные условия для инвестиционных возможностей и привлекательности этих регионов, заинтересованности местных органов власти в развитии экономического потенциала.
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