СМИ: госсекретарь Совбеза Беларуси может возглавить ОДКБ

В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсуждается назначение ее генсеком государственного секретаря Совбеза Беларуси Станислава Зася. Окончательное решение будет принято 8 ноября в Астане (Казахстане) на сессии с участием глав государств-члено ОДКБ.
Вакансия, напомним, образовалась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь 1,5 года из положенных, из-за обвинений в узурпации власти.
Как сообщает ‘’Ъ’’, изначально обсуждался вариант назначения россиянина Юрия Семерикова, ранее работавшего заместителем генсека, исполняющим обязанности на оставшиеся 1,5 года. Но затем было решено назначить полноценного руководителя секретариата. Согласно принципу ротации, после Армении генсека должна назначать Беларусь.
Наиболее вероятным кандидатом на пост генсека по данным СМИ, является государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась. Вместе с тем не исключено, что Армения может предложить своего представителя на пост генсека вместо отозванного Юрия Хачатурова до истечения трехлетнего армянского мандата.
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