Белорус завоевал бронзу чемпионата мира по тяжелой атлетике

Белорус Вадим Лихорад завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходит в столице Туркменистана Ашхабаде. В категории до 73 килограммов белорусский атлет набрал по сумме подходов в рывке и толчке 343 килограмма.

Чемпионом мира стал Ши Чжион из Китая, набравший 360 килограмм. Серебро завоевал Вон Чжеонсик из Южной Кореи - 348 килограмм. 5 ноября от сборной Беларуси за награды поборются Петр Асаенок, Игорь Лозко (оба - 81 килограмм) среди мужчин и Сюзанна Володько (64 килограмма) у женщин. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby