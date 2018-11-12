Лента RSS
Подписаться на ленту
05 ноября 2018, понедельник, 09:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
05. 11. 2018

Белорус завоевал бронзу чемпионата мира по тяжелой атлетике

Белорус Вадим Лихорад завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходит в столице Туркменистана Ашхабаде. В категории до 73 килограммов белорусский атлет набрал по сумме подходов в рывке и толчке 343 килограмма.

Чемпионом мира стал Ши Чжион из Китая, набравший 360 килограмм. Серебро завоевал Вон Чжеонсик из Южной Кореи - 348 килограмм.

5 ноября от сборной Беларуси за награды поборются Петр Асаенок, Игорь Лозко (оба - 81 килограмм) среди мужчин и Сюзанна Володько (64 килограмма) у женщин.

 

Это Интересно
Актуальное
Спорт
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Мариванна, я домашнее задание дома забыл.
- А голову ты дома не забыл?
- Нет, вот она, в пакете.
- Тогда начнём обряд!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.